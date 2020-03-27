В Чамзинском районе осудили женщину, которая не платила алименты

В Чамзинском районе суд вынес приговор в отношении местной жительницы, которая не платила алименты.

Судом было установлено, что жительница указанного района в период с сентября по конец ноября прошлого года не платила средства на содержание несовершеннолетних детей. В итоге образовалась задолженность на сумму более 60 тыс. рублей.

Решением Чамзинского районного суда в отношении женщины была избрана мера наказания в виде 1 года лишения свободы.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: prokrm.ru