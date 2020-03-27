Прокуратурой Торбеевского района добивается устранения нарушений трудового законодательства

В Торбеевском районе сотрудники прокуратуры добиваются погашения задолженности по заработной плате.
Сотрудниками прокуратуры было установлено, что 10 работников МУП «Стройтранс» не получили заработную плату за вторую половину февраля. В итоге образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 65 тыс. рублей.
Также в деятельности указанной организации были выявлены и другие нарушения трудового законодательства.
Директору МУП «Стройтранс» было внесено представление об устранении нарушений, в отношении виновных должностных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях.
Также читайте о том, что в Чамзинском районе осудили женщину, которая не платила алименты.
Источник: prokrm.ru