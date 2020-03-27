Прокуратурой Торбеевского района добивается устранения нарушений трудового законодательства

В Торбеевском районе сотрудники прокуратуры добиваются погашения задолженности по заработной плате.

Сотрудниками прокуратуры было установлено, что 10 работников МУП «Стройтранс» не получили заработную плату за вторую половину февраля. В итоге образовалась задолженность по зарплате на сумму свыше 65 тыс. рублей.

Также в деятельности указанной организации были выявлены и другие нарушения трудового законодательства.

Директору МУП «Стройтранс» было внесено представление об устранении нарушений, в отношении виновных должностных лиц были возбуждены дела об административных правонарушениях.

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Источник: prokrm.ru