В Саранске отменили ярмарки выходного дня, запланированные на 28 марта

В Саранске были отменены ярмарки выходного дня.
В данном случае речь идет о тех ярмарках выходного дня, проведение которых было запланировано на 28 марта. Соответствующее решение было принято главой администрации Саранска Петром Тултаевым.
О возобновлении работы ярмарок выходного дня горожане будут проинформированы дополнительно.
По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.
Также читайте о том, что в УФССП РФ по Мордовии были установлены переносные ящики для приема корреспонденции. Данная мера были принята по причине временной отмены личного приема граждан.
Источник: adm-saransk.ru