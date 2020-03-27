В Саранске отменили ярмарки выходного дня, запланированные на 28 марта

В Саранске были отменены ярмарки выходного дня.

В данном случае речь идет о тех ярмарках выходного дня, проведение которых было запланировано на 28 марта. Соответствующее решение было принято главой администрации Саранска Петром Тултаевым.

О возобновлении работы ярмарок выходного дня горожане будут проинформированы дополнительно.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru