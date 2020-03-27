Мэр Саранска провел заседание штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавируса

В администрации Саранска 26 марта прошло заседание оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции на территории города.
В начале заседания глава администрации Саранска Пётр Тултаев призвал всех граждан неукоснительно соблюдать меры профилактики, а лицам пожилого возраста настоятельно рекомендовал соблюдать режим самоизоляции.
В ходе заседания был отмечено, что на территории Саранска запрещается проведение массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных, развлекательных и публичны.
До 5 апреля включительно в школах Саранска продлеваются каникулы. С 28 марта до 5 апреля в детских садах устанавливаются выходные дни.
В городских учреждениях культуры и спорта были отменены мероприятия.
Муниципальные предприятия, занятые в уборке городских территорий, управляющие компании, ресурсоснабжающие организации с 30 марта до 3 апреля будут работать в штатном режиме. От должностных обязанностей могут быть освобождены инженерно-технические работники.
Общественный транспорт будет работать в режиме выходного дня.
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Источник: adm-saransk.ru