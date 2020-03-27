Владимир Волков провел рабочую встречу с прокурором Мордовии

Глава Мордовии Владимир Волков 25 марта провел рабочую встречу с прокурором республики Александром Филимоновым.

Во время указанной встречи обсуждались вопросы, касающиеся взаимодействия органов власти и прокуратуры по обеспечению законности и правопорядка на территории региона.

Отдельное внимание было уделено усилению прокурорского надзора в сферах трудовых отношений и жилищно-коммунального хозяйства.

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru