В Краснослободском районе осудили двух контрабандистов

В Краснослободском районе суд вынес приговор в отношении двух братьев, которые занимались контрабандой.

Осужденные, которые приходятся друг другу братьями, приобрели в Белоруссии сигареты без акцизов. Затем мужчины сбывали табачную продукцию через оптовые магазины, расположенные в Краснослободске и Торбеево, а также на выездной розничной продаже в пос. Леплей Зубово-Полянского района, Атюрьево и Темникове. Сигареты продавались по цене, являющейся ниже средней рыночной.

Весной прошлого года деятельность осужденных была пресечена. Стражи порядка изъяли у мужчин 25166 пачек сигарет, общая стоимость которых составляет более 1 млн рублей.

Решением Краснослободского района в отношении одного из преступников была избрана мера наказания в виде 2 лет и 2 месяцев лишения свободы условно, а также штрафа в размере 110 тыс. рублей. Второй преступник был приговорен к 2 годам лишения свободы условно и штрафу, размер которого составляет 100 тыс. рублей.

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Источник: krasnoslobodsky.mor.sudrf.ru