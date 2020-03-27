В Ромодановском районе утонул мужчина

В Мордовии утонул мужчина.

Утром 27 марта в ЕДДС Ромодановского района поступило сообщение об обнаружении трупа мужчины 1968 года рождения в реке Аморда. Тело гражданина было обнаружено в районе села Кочуново.

По предварительным данным, гражданин, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, упал в воду. Выбраться на берег мужчина не смог.

В настоящее время сотрудники следственных органов устанавливают обстоятельства гибели мужчины.

По информации, которая была опубликована в сообществе «Происшествия Саранск Мордовия».

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Источник: vk.com/pro_10tvrm