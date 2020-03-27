В Мордовии массово горит сухая трава

В Мордовии из-за пала сухой травы были уничтожены несколько домов и сараев.

Днём 26 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о пожаре в Ромоданово. В районе улиц Изумрудной и Центральной имело место возгорание сухой травы. Постепенно огонь охватил расположенные поблизости сараи. Пламя в итоге уничтожило десять построек на площади 1000 квадратных метров.

Примерно в то же время из-за поджогов сухой травы в селе Подгорное Конаково Темниковского районе загорелись четыре дома, отстоять которые пожарным так и не удалось. Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Мордовии сообщает, что указанные постройки были заброшенными, но пользователи в социальных сетях утверждают, что в некоторых строениях жили люди.

Аналогичные пожары 27 марта были зафиксированы во многих других районах республики.

Какая-либо информация о пострадавших в результате рассматриваемых происшествий не поступала.

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Источник: 13.mchs.gov.ru