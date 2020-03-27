В Саранске прошли учения по ликвидации ДТП

В Саранске 26 марта были проведены учения по ликвидации последствий ДТП.

Легенда учений, в которых приняли участие представители МЧС, МВД и республиканского министерства здравоохранения, гласила, что на Северо-Восточном шоссе водитель автомобиля марки ВАЗ-2114, потеряв контроль над управлением, врезался в световую опору. Два человека были травмированы, один из них был зажат в салоне транспортного средства.

Сотрудники Саранского поисково-спасательного отряда извлекали пострадавшего из поврежденного автомобиля, представители пожарно-спасательной части №1 предотвратили дальнейшее возгорание машины.

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Источник: 13.mchs.gov.ru