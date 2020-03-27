В Саранске была задержана женщина, подозреваемая в совершении нескольких краж

В Саранске сотрудниками Росгвардии была задержана женщина, которая подозревается в совершении нескольких краж.

Вечером 26 марта стражи порядка прибыли в гипермаркет, расположенный в юго-западной части города. В данном торговом заведении была задержана женщина, которая пытался пронести мимо кассы продукты. Изучив записи камер видеонаблюдения, правоохранители выяснили, что ранее гражданка неоднократно похищали товары в данном гипермаркете. Кроме того, была установлена причастность женщины к похищению алкогольной продукции в другом магазине, расположенном в центре Саранска.

Для дальнейшего разбирательства гражданка была передана полицейским.

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Источник: vk.com/rosgvard_mordovia