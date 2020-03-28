В Саранске сотрудники ГИБДД провели оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход»

В Саранске 25 марта сотрудники Госавтоинспекции провели оперативно-профилактическое мероприятие под названием «Пешеходный переход».

В ходе проведения указанного мероприятия стражами порядка было выявлено 35 нарушений. К ответственности были привлечены 18 пешеходов, которые нарушили правила пересечения проезжей части, а также 17 водителей, не уступивших дорогу пешим участникам движения.

В течение двух первых месяцев нынешнего года в Саранске произошло 30 ДТП с участием пешеходов.

Также читайте о том, что в Чамзинском районе осудили женщину, которая не платила алименты.

Источник: 13.мвд.рф