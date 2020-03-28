Интернет-мошенник ограбил жительницу Саранска, решившую купить щенка

В Саранске 30-летняя местная жительница лишилась денежных средств, пытаясь приобрести щенка.

Несколько дней назад 30-летняя жительница Саранска обнаружила на популярном сайте объявлений публикацию о продаже щенка породы Бишон Фризе. Женщина связалась с продавцом. Последний прислал горожанке фотографию щенка, который, по его словам, находился в Самаре. Затем жительница Саранска перечислила продавцу 16,5 тыс. рублей в качестве оплаты за покупку животного. После этого автор объявления перестал выходить на связь, так и не отправив щенка транспортной компанией.

В настоящее время представители правоохранительных органов проводят проверку по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф