Житель Саранска, жестоко избивший своего знакомого, пойдет под суд

В Саранске суд вынесет приговор в отношении 37-летнего местного жителя, который обвиняется в жестоком избиении своего знакомого.

Днём 25 января нынешнего года 37-летний житель Саранска гостил у своего знакомого, проживающего в одной из квартир дома, расположенного по адресу – улица Серадзская. В компании владельца жилья и ещё нескольких человек горожанин распивал алкогольные напитки. В ходе попойки между 37-летним мужчиной и хозяином квартиры вспыхнула ссора. В процессе выяснения отношений гость жестоко избил владельца жилья.

В результате избиения пострадавший получил многочисленные переломы ребер и закрытую травму грудной клетки.

Материалы уголовного дела в отношении обвиняемого в настоящее время находятся на рассмотрении Ленинского районного суда Саранска.

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Источник: leninsky.mor.sudrf.ru