В Ардатовском районе арестовали имущество кооператива, имеющего задолженность по обязательным платежам

В Ардатовском районе было арестовано имущество кооператива, имеющего задолженность по обязательным платежам.

Сотрудниками прокуратуры Ардатовского района в рамках осуществления надзора за исполнением налогового законодательства было установлено, что СХПК «Воля» имеет задолженность по обязательным платежам в размере более 280 тыс. рублей.

Прокурором указанного района было принято решение о санкционировании ареста имущества СХПК «Воля».

По информации, которая была опубликована пресс-службой прокуратуры Мордовии.

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Источник: prokrm.ru