В первом квартале 2020 года в Саранске выявили 105 нарушений земельного законодательства

В первом квартале текущего года в Саранске было выявлено более 100 нарушений земельного законодательства.

На протяжении первого квартала нынешнего года муниципальными инспекторами Саранска по использованию и охране земель было выявлено 105 нарушений земельного законодательства.

К административной ответственности были привлечены 53 нарушителя. Общая сумма наложенных штрафов составила 15,7 тыс. рублей.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru