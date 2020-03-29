Полицейские изъяли марихуану у жителя Большеигнатовского района

В Мордовии сотрудники правоохранительных органов изъяли марихуану у ранее судимого жителя Большеигнатовского района.

Стражами порядка был задержан 42-летний житель Большеигнатовского района, в ходе личного досмотра которого была обнаружена и конфискована марихуана массой более 22 г. Мужчина заявил, что хранил запрещенное вещество для личного потребления.

Ранее у жителя Большеигнатовского района уже были проблемы с законом, из-за которых он получил судимость.

Мужчина был привлечен к уголовной ответственности. В отношении гражданина была избрана мера принуждения в виде обязательства о явке.

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Источник: 13.мвд.рф