В Мордовии полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Умей сказать - НЕТ»

В Мордовии стражи порядка провели профилактическое мероприятие «Умей сказать - НЕТ» на базе Ялгинского детского дома-школы.
Полицейские рассказали школьникам о вреде наркомании, важности соблюдения законов, об ответственности за совершение преступлений и правонарушений, а также о ПДД.
Детям напомнили о том, какой ущерб наркотики наносят психике человека.
Также стражи порядка рассказали школьникам о том, как должны вести себя на проезжей части пешеходы.
По итогам проведенного мероприятия дети поделились впечатлениями и задавали вопросы.
Также читайте о том, что в Саранске прошли учения по ликвидации ДТП.
Источник: 13.мвд.рф