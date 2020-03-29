В Мордовии полицейские провели оперативно-профилактическое мероприятие «Умей сказать - НЕТ»

В Мордовии стражи порядка провели профилактическое мероприятие «Умей сказать - НЕТ» на базе Ялгинского детского дома-школы.

Полицейские рассказали школьникам о вреде наркомании, важности соблюдения законов, об ответственности за совершение преступлений и правонарушений, а также о ПДД.

Детям напомнили о том, какой ущерб наркотики наносят психике человека.

Также стражи порядка рассказали школьникам о том, как должны вести себя на проезжей части пешеходы.

По итогам проведенного мероприятия дети поделились впечатлениями и задавали вопросы.

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Источник: 13.мвд.рф