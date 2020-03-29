Интернет-мошенник ограбил 65-летнего жителя Мордовии

В Мордовии 65-летний местный житель лишился денежных средств, поверив неизвестному интернет-мошеннику.

Некоторое время назад 65-летний житель Ромодановского района обнаружил на одном из сайтов объявление о предоставлении услуг специалиста, который может оказать помощь в снятии денежных средств со счета биржи. Мужчина связался с автором указанной публикации. Последний попросил жителя Мордовии сообщить данные принадлежащих ему банковских карт. Мужчина предоставил незнакомцу необходимые сведения. Мошенник через мобильное приложение перевел со счетов пострадавшего 17,9 тыс. рублей, а затем перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по данному факту.

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Источник: 13.мвд.рф