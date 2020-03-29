В Мордовии адвокат подозревается в покушении на мошенничество

В Мордовии сотрудники следственных органов возбудили уголовное дело в отношении адвоката, который подозревается в покушении на мошенничество.

Стражами порядка было установлено, что в марте текущего года представитель коллегии адвокатов «Лига» получил от родственницы своего подзащитного, обвиняемого в незаконном обороте наркотиков, 100 тыс. рублей из ранее оговоренных 250 тыс. рублей. За данное вознаграждение мужчина пообещал договориться с судьей об уменьшении срока наказания. На самом деле у адвоката не было подобных возможностей, полученными деньгами он планировал распорядиться по собственному усмотрению.

В настоящее время по уголовному делу, возбужденному в отношении адвоката, проводятся следственные действия.

По информации пресс-службы СУ СК РФ по Мордовии.

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Источник: mordovia.sledcom.ru