Владимир Волков посетил завод «Сарансккабель-Оптика»

Глава Мордовии Владимир Волков 27 марта посетил завод «Сарансккабель-Оптика».

Генеральный директор группы компаний «Оптикэнерго», в состав которой входит указанное предприятие, рассказал Владимиру Волкову, что грядущая неделя, которая была объявлена нерабочей из-за коронавируса, не должна оказать серьезного влияния на производственные показатели, отметил, что текущий год начался с роста объемов производства на 5-6%, а также заявил, что заказы не будут сорваны, работники будут получать зарплату без перебоев.

Владимир Волков подчеркнул, что в нынешних условиях главной задачей является сохранение рынков сбыта.

По информации «Известий Мордовии».

Также читайте о том, что в Саранске обсудили перспективы развития завода «Лисма».