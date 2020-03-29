Сотрудники Росгвардии задержали жителя Саранска, который находится в розыске

В Саранске сотрудники Росгвардии задержали местного жителя, который находится в розыске.

В северо-восточной части Саранска 27 марта сотрудники Росгвардии задержали 34-летнего горожанина, которого полицейские объявили в розыск по причине подозрения в совершении кражи.

Для дальнейшего разбирательства указанный мужчина был передан сотрудникам отдела полиции №1 УМВД России по Саранску.

Также читайте о том, что уголовное дело в отношении жителя Саранска, обвиняемого в угоне машины, было прекращено за примирением сторон. Горожанин без спроса покатался на автомобиле своего знакомого.

Источник: vk.com/rosgvard_mordovia