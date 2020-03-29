В Саранске разыскивается мужчина, подозреваемый в краже детского велосипеда

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов разыскивается мужчина, который подозревается в краже детского велосипеда.

Вечером 27 марта неизвестный гражданин похитил детский велосипед, который был оставлен возле подъезда жилого дома, расположенного по адресу – улица Лихачева.

Все, кто что-либо знает о личности и местонахождении разыскиваемого мужчины, могут сообщить необходимые сведения по следующим телефонным номерам: 29-77-88 или 102.

По информации пресс-службы ГУ МВД РФ по Мордовии.

Также читайте о том, что в Краснослободском районе директора одного из местных учреждений привлекли к ответственности за нарушение закона.

Источник: 13.мвд.рф