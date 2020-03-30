В Мордовии неизвестный мужчина расплатился за водку фальшивыми деньгами

В Зубово-Полянском районе неизвестный мужчина расплатился за водку фальшивой денежной купюрой.

В дежурную часть ОМВД РФ по Зубово-Полянскому району 26 марта поступило сообщение от работницы одного из местных магазинов. Последняя при пересчете выручки обнаружила фальшивую денежную купюру номиналом 5 тыс. рублей. Поддельной банкнотой за бутылку водки расплатился неизвестный мужчина. Получив сдачу, данный гражданин сел в автомобиль и уехал.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов устанавливают личность мужчины, расплатившегося за товар фальшивыми деньгами.

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Источник: 13.мвд.рф