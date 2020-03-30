Жительница Зубовой Поляны фиктивно прописала в своем доме иностранца

В Зубовой Поляне местная жительница фиктивно прописала в своем доме иностранца.

Сотрудниками правоохранительных органов было установлено, что в конце февраля 31-летняя жительница Зубовой Поляны фиктивно зарегистрировала в принадлежащем ей доме гражданина Таджикистана 1987 года рождения, который фактически проживает по другому адресу.

Стражи порядка возбудили уголовное дело в отношении женщины.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МВД России по Мордовии.

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Источник: 13.мвд.рф