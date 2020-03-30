Неизвестный мошенник ограбил 46-летнего жителя Саранска

В Саранске 46-летний местный житель был ограблен неизвестным мошенником.

Недавно 46-летний житель Саранска оформил заявки на получение кредита на сайтах нескольких банков. С горожанином связались представители двух десятков финансовых организаций. Выбрав одно из предложений, мужчина договорился о получении кредита в размере 250 тыс. рублей. Представитель финансовой организации заявил, что горожанин должен пополнить свой банковский счет на 140 тыс. рублей. Житель Саранска, взяв деньги в долг у знакомых, выполнил указанное требование. После этого денежные средства со счета горожанина были списаны, а представитель финансовой организации перестал выходить на связь.

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту мошенничества.

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Источник: 13.мвд.рф