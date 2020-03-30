Сотрудникам УФСИН РФ по Мордовии, оказавшимся в сложной жизненной ситуации, оказывается помощь

В УФСИН РФ по Мордовии проводится работа по оказанию помощи сотрудникам и членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

В конце прошлого года работниками ведомства и подведомственных учреждений была оказана добровольная материальная помощь семье пенсионера уголовно-исполнительной системы в связи с онкологическим заболеванием сына.

Кроме того, помощь была оказана семье старшего инженера группы монтажных и пусконаладочных работ отдела технической эксплуатации ИТСОН и ПС ЦИТОВ по причине того, что его сыну требовалось дорогостоящее лечение.

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Источник: 13.fsin.su