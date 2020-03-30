В Мордовии осужденные приняли участие в конкурсе вышивки

В лечебном исправительном учреждении №3 УФСИН РФ по Мордовии в рамках работы кружка художественно-прикладного творчества прошел конкурс вышивки под названием «Полет фантазий».

Над вышивкой осужденные женщины трудились не один день. Работа потребовала усидчивости, трудолюбия и терпения.

По итогам конкурса лучшими были признаны работы осужденных Ольги Тюминкиной («Букет из роз»), Юлии Громовой («Волк») и Олеси Коленковой («Летний день»).

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

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Источник: 13.fsin.su