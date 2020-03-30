В Саранске 20-летний водитель легковушки сбил 18-летнюю девушку

В Саранске 20-летняя девушка попала под колёса легкового автомобиля.

Указанное происшествие произошло утром 27 марта на территории Пролетарского района города. Возле дома №18, расположенного по адресу – улица Семашко, 18-летний парень, находившийся за рулем легкового автомобиля марки ВАЗ-21124, совершил наезд на 20-летнюю девушку, которая шла по дворовой территории.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска, где ей была оказана необходимая медицинская помощь.

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Источник: гибдд.рф