В Саранске в ДТП с участием грузовика и кроссовера пострадали две женщины

В Саранске произошло ДТП с участием грузовика и кроссовера, в результате которого пострадали две женщины.

Происшествие произошло днём 27 марта возле дома №40, расположенного по адресу – улица Косарева. По предварительной информации, 29-летний гражданин, находившийся за рулем грузового автомобиля марки «Хино», выезжая на главную дорогу, не предоставил преимущество в движении кроссоверу марки «Ниссан», вследствие чего транспортные средства столкнулись.

Двум пассажиркам кроссовера 39- и 52-летнего возраста понадобилась медицинская помощь.

Ранее сообщалось о том, что на одной из улиц Саранска водитель легкового автомобиля сбил девушку.

Источник: гибдд.рф