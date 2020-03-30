В Саранске иномарка сбила девушку на пешеходном переходе

В Саранске 26-летняя девушка попала под колёса иномарки на пешеходном переходе.

Инцидент произошел вечером 27 марта на территории Ленинского района города. 33-летняя гражданка, управлявшая автомобилем марки «Мерседес», во время движения по улице Ворошилова допустила наезд на 26-летнюю девушку, которая пересекала проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пострадавшая доставлялась в одну из больниц Саранска. После оказания необходимой медицинской помощи девушка была отпущена домой.

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Источник: гибдд.рф