В Ромодановском районе пьяный автомобилист устроил ДТП с пострадавшим

В Ромодановском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП, в результате которого пострадал 46-летний мужчина.

Происшествие произошло ранним утром 29 марта на территории деревни Ивановка. На улице Луговой 48-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21102 в состоянии алкогольного опьянения, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а после этого опрокинулось.

46-летний пассажир ВАЗа был госпитализирован в реанимационное отделение ГБУЗ РМ РКБ №4.

В отношении автомобилиста был составлен административный материал.

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Источник: гибдд.рф