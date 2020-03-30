В Саранске пожарная машина попала в ДТП

В Саранске произошло ДТП с участием легкового автомобиля и пожарной машины, в результате которого пострадал 32-летний мужчина.

Происшествие произошло утром 29 марта на пересечении улиц А. Невского и Гагарина. Столкнулись легковой автомобиль марки «Опель» и пожарная машина марки КамАЗ. Служебное транспортное средство двигалось с включенными проблесковыми маяками и звуковой сиреной на запрещающий сигнал светофора. Пожарная машина ехала на вызов.

32-летний водитель легковушки был госпитализирован в одну из больниц Саранска.

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Источник: гибдд.рф