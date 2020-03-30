В Саранске в результате ДТП погиб 38-летний мужчина

В Саранске в результате столкновения двух иномарок погиб 38-летний мужчина.

ДТП произошло вечером 29 марта на территории посёлка Луховка. На улице Колхозной 38-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки «Киа», выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки «Шкода».

От полученных телесных повреждений водитель «Киа» скончался на месте происшествия. 29-летняя девушка, управлявшая «Шкодой», и её 2-летний пассажир были госпитализированы.

По информации отделения пропаганды БДД УГИБДД ГУ МВД РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Саранске произошло ДТП с участием пожарной машиной.

Источник: гибдд.рф