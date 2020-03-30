В Мордовии за один день сотрудники ГИБДД задержали двух пьяных автомобилистов

В Мордовии за один день сотрудники Госавтоинспекции задержали двух пьяных автомобилистов.

Вечером 29 марта в Чамзинке сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» на улице Микро-6 остановили автомобиль марки ВАЗ-21065, за рулем которого находился 39-летний гражданин, пребывавший в состоянии алкогольного опьянения.

В тот же вечер на 31-м километре дороги, пролегающей между Комсомольским, Атяшево, Ардатовом и границей с Чувашией, сотрудники ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Ардатовский» остановили автомобиль марки «Форд-Фокус». За рулем машины находился 32-летний гражданин, который был пьян.

Известно, что ранее указанные автомобилисты уже привлекались к ответственности за аналогичные нарушения.

Ранее сообщалось о том, что в Ромодановском районе по вине пьяного автомобилиста произошло ДТП с пострадавшим.

Источник: гибдд.рф