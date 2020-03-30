В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили иномарку, которая находится в розыске

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Утром 28 марта на 32-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, инспекторы ДПС ОСБ ДПС ГИБДД МВД по Мордовии остановили автомобиль марки «Крайслер» под управлением 39-летнего гражданина. В ходе проверки документов стражи порядка выяснили, что государственный регистрационный знак и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства автомобилист и машина были доставлены в ММО МВД России «Чамзинский».

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Источник: гибдд.рф