В детских садах Саранска работают дежурные группы

В детских садах Саранска в период с 30 марта по 3 апреля будут работать дежурные группы.

В указанные группы принимаются дети, родители которых являются сотрудниками непрерывно действующих организаций, медиками и работниками аптек, а также представителями организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами первой необходимости, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы.

Дежурные группы формируются на основе обращений родителей к воспитателям и заведующим детсадов.

Ребенок может быть принят в детский сад, если у него нет симптомов заболевания ОРВИ.

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Источник: adm-saransk.ru