Общественный транспорт Саранска работает по графику выходного дня

В Саранске общественный транспорт работает в режиме выходного дня.

В период с 30 марта по 3 апреля в Саранске маршруты общественного транспорта будут работать по графику выходного дня.

Но имеются определенные исключения. Автобусные маршруты №№3, 4, 30 будут работать по графику рабочего дня. Троллейбусный маршрут №5а приостановит работу. По автобусным маршрутам №№19, 22, 24, 25, 35, 36 и 38 было скорректировано расписание, которое размещено в салонах транспортных средств.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru