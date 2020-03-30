В Ленинском районе Саранска в марте выявили несколько нарушений земельного законодательства

В Ленинском районе Саранска в марте было зафиксировано 3 нарушения земельного законодательства.

В марте текущего года муниципальным земельным инспектором администрации Ленинского района Саранска были проведены 2 плановые и 2 внеплановые проверки.

В ходе указанных проверок было выявлено 3 нарушения земельного законодательства. Нарушителям были выданы предписания.

По информации, которая была опубликована пресс-службой администрации Саранска.

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Источник: adm-saransk.ru