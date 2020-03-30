В Мордовии по причине пала сухой травы горят жилые дома

В Мордовии из-за пала сухой травы горят жилые дома.
Днём 29 марта на пульт дежурного МЧС поступило оперативное сообщение о возгорании сухой растительности в населенном пункте Малышево Торбеевского района. Со временем огонь охватил постройки.
Общая площадь пожара составила более 1200 квадратных метров.
Огонь повредил 19 строений, среди которых 5 жилых домов.
В результате данного происшествия никто не пострадал.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
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Источник: 13.mchs.gov.ru