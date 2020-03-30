В Саранске ограничат доступ на территорию парков

В Саранске из-за коронавируса будет демонтированы мангалы, а также будет ограничен доступ на детские площадки и в парки.

Во время заседания оперативного штаба по профилактике и предупреждению распространения коронавирусной инфекции глава администрации Саранска Пётр Тултаев заявил, что нерабочая неделя не предназначается для жарки шашлыков и прогулок в местах с большим скоплением граждан.

На минувших выходных было замечено много отдыхающих на Луховском водоеме. Мэр Саранска распорядился демонтировать мангалы, установленные возле пруда. Кроме того, городская администрация приняла решение об ограничении доступа на территорию парка Победы, культуры и отдыха им. А.С. Пушкина, парка Пролетарского района, а также в парк, расположенный возле гостиницы «Адмирал».

Кроме того, было решено ограничить доступ на детские игровые площадки в микрорайонах города и на придомовых территориях.

По информации «Известий Мордовии».

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