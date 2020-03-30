Завершается прием работ на конкурс «Люблю тебя, Мордовия!»

Походит к концу прием работ на конкурс «Люблю тебя, Мордовия!».

Главным призом указанного конкурса является участие в спортивно-туристическом лагере ПФО «Туриада» в составе команды от Мордовии.

Конкурс проводится в рамках подготовки к соревнованиям по познавательному туризму спортивно-туристского лагеря Приволжского федерального округа «Туриада».

Принимаются фотографии и видеоролики, посвященные Мордовии. Участником конкурса может стать любой житель республики в возрасте 16-25 лет. Конкурсная работа должна содержать сведения о привлекательных с туристической точки зрения местах региона.

Работы можно отправить по следующему электронному адресу: tic-rm@mail.ru. Стоит отметить, что принимаются только письма с пометкой «Люблю тебя, Мордовия!».

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Источник: info-rm.com