В Старошайговском районе в ДТП пострадали два человека

В Старошайговском районе произошло ДТП, в результате которого пострадали два человека.

Происшествие произошло в ночь на 30 марта на 4-м километре дороги, соединяющей населенные пункты Старое Шайгово, Шувары, Рязановка, Восход и Теризморга. 24-летний молодой человек, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21102, не смог справиться с управлением, в результате чего транспортное средство съехало с проезжей части в кювет, а затем опрокинулось.

Автомобилист и его 21-летняя попутчица получили телесные повреждения.

Известно, что за последний год 24-летний парень 44 раза привлекался к ответственности за нарушения ПДД.

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Источник: гибдд.рф