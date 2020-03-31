В Кочкуровском районе в результате пожара пострадал мужчина

В Кочкуровском районе произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.

Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 30 марта. На территории населенного пункта Старые Турдаки загорелся строительный вагончик.

В результате данного пожара пострадал мужчина. Гражданин получил ожоги 35% тела.

Огонь полностью уничтожил строительный вагончик.

Причина пожара в настоящее время устанавливается.

По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.

Ранее сообщалось о том, что в Мордовии по причине пала сухой травы горят жилые дома.

Источник: 13.mchs.gov.ru