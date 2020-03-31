В Кочкуровском районе в результате пожара пострадал мужчина

В Кочкуровском районе произошел пожар, в результате которого пострадал мужчина.
Сообщение об указанном происшествии поступило на пульт дежурного МЧС утром 30 марта. На территории населенного пункта Старые Турдаки загорелся строительный вагончик.
В результате данного пожара пострадал мужчина. Гражданин получил ожоги 35% тела.
Огонь полностью уничтожил строительный вагончик.
Причина пожара в настоящее время устанавливается.
По информации, которая была опубликована пресс-службой ГУ МЧС РФ по Мордовии.
Ранее сообщалось о том, что в Мордовии по причине пала сухой травы горят жилые дома.
Источник: 13.mchs.gov.ru