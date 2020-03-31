В Рузаевском районе в результате ДТП пострадали четыре человека

В Рузаевском районе по причине ДТП пострадали четыре человека.

Указанное происшествие произошло днём 30 марта на 10-м километре дороги, соединяющей Рузаевку и Ковылкино. 34-летний гражданин, находившийся за рулем автомобиля марки ВАЗ-21093, совершая обгон, выехал на полосу встречного движения и врезался в автомобиль марки ВАЗ-21074.

В результате ДТП телесные повреждения получили виновник аварии, два его попутчика 16-летнего возраста и водитель второй машины.

Известно, что у 34-летнего автомобилиста нет водительского удостоверения.

Ранее сообщалось о том, что в Старошайговском районе в ДТП пострадали два человека.

Источник: гибдд.рф