В Лямбирском районе по причине ДТП пострадали два человека

В Лямбирском районе пострадали водитель и пассажирка съехавшего в кювет автомобиля.

ДТП произошло утром 30 марта на 4-м километре дороги, соединяющей Саранск, Берсеневку и Пензятку. 36-летний водитель автомобиля марки «Рено-Логан» не сумел справиться с управлением, что в итоге стало причиной съезда транспортного средства с проезжей части в кювет с последующим опрокидыванием.

Автомобилист и его 33-летняя пассажирка получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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Источник: гибдд.рф