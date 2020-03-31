В Мордовии осудили мужчину, который изнасиловал и ограбил свою мать

В Мордовии суд вынес приговор в отношении 39-летнего гражданина, который изнасиловал и ограбил свою мать.

В августе прошлого года 39-летний житель Мордовии, пребывая в состоянии алкогольного опьянения, стал требовать у своей 62-летней матери деньги на покупку спиртного. Получив отказ, мужчина забрал у пострадавшей кошелек с денежными средствами в сумме 3,1 тыс. рублей. Спустя несколько дней преступник, вновь будучи пьяным, в ночное время суток изнасиловал свою мать.

Ранее мужчина уже имел проблемы с законом по причине угрозы убийством, высказанной в адрес матери.

Решением суда в отношении злоумышленника была избрана мера наказания в виде 6 лет и 6 месяцев лишения свободы.

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Источник: mordovia.sledcom.ru