В Мордовии сотрудники ГИБДД остановили машину, которая находится в розыске

В Мордовии сотрудниками Госавтоинспекции был остановлен автомобиль, который находится в розыске.

Вечером 30 марта на 6-м километре трассы, соединяющей Саранск, Сурское и Ульяновск, сотрудниками ДПС ОГИБДД ММО МВД России «Чамзинский» был остановлен автомобиль марки ВАЗ-2115 под управлением 41-летнего гражданина. В ходе проверки документов выяснилось, что государственные регистрационные знаки и свидетельство о регистрации транспортного средства находятся в розыске.

Для дальнейшего разбирательства 41-летний автомобилист был доставлен в ММО МВД России «Чамзинский».

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Источник: гибдд.рф