В Мордовии в 2020 году планируют заключить несколько тысяч социальных контрактов

В Мордовии на текущий год запланировано заключение более 6 тыс. социальных контрактов.

На указанные цели в регионе в нынешнем году будут потрачены денежные средства в сумме практически 400 млн рублей. Социальный контракт представляет собой договор, сторонами которого являются малоимущие семьи и органы социальной защиты населения.

Стоит отметить, что в Мордовии социальная помощь оказывается не только малоимущим семьям, но и одиноко проживающим гражданам, имеющим среднедушевой доход ниже величины прожиточного минимума.

По информации «Известий Мордовии».

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