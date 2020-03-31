Житель Саранска подозревается в краже ювелирных украшений у своей жены

В Саранске сотрудниками правоохранительных органов был задержан 29-летний местный житель, который подозревается в краже ювелирных украшений у своей супруги.

Недавно в отделение полиции №4 УМВД РФ по Саранску обратилась 31-летняя гражданка, которая сообщила о том, что из её квартиры были похищены принадлежащие ей золотые кольца и браслеты общей стоимостью более 47 тыс. рублей.

Стражи порядка выяснили, что к похищению ювелирных украшений заявительницы причастен её 29-летний супруг. Выяснилось, что мужчина в отсутствии жены собрал принадлежащие ей драгоценности и отнес их в ломбард. За похищенные украшения гражданин выручил 13,1 тыс. рублей.

В отношении супруга заявительницы было возбуждено уголовное дело.

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Источник: 13.мвд.рф