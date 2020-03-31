Житель Саранска выбросил из окна своей квартиры кота

В Саранске сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту жестокого обращения с животными.

На прошлой неделе 32-летний гражданин, который ранее был судим за нанесение побоев, поссорился со своей супругой. В ходе выяснения отношений мужчина принялся угрожать жене убийством. Последняя вызвала полицейских. Стражи порядка остановили ссору, а также выяснили, что во время конфликта горожанин, не сумев совладать с порывом эмоций, выбросил из окна своей квартиры, расположенной на девятом этаже, кота. От полученных в результате падения травм животное скончалось.

В отношении горожанина было возбуждено уголовное дело по статье о жестоком обращении с животными. Мужчина не отрицает свою вину.

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Источник: 13.мвд.рф